バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction」は16日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道とのアップサイクルプロジェクト「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」を10月16日（木）から開催することを発表した。 「HATTRICK」はスポーツチームや団体、アーティスト、映画会社などと共同でアップサイ