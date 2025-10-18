北日本や日本海側を中心に広く雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しく降るところもありそうです。太平洋側は、日中は晴れる所もありますが、夜にかけて雨の降る時間がありそうです。関東は夜遅い時間ほど、にわか雨の可能性があります。気温です。きのうと同じくらいの所が多いでしょう。西日本は30℃以上の真夏日、東日本は25℃以上の夏日となる所が多い予想です。雨が降る地域ではムシムシと感じられるでしょう。北日本は15