俳優舘ひろし（75）が18日、石川県輪島市で、主演映画「港のひかり」（藤井道人監督、11月14日公開）の撮影が行われた朝市通りを、共演した眞栄田郷敦（25）尾上眞秀（13）と訪れた。元やくざと少年の交流を描いた同作の撮影は23年11〜12月に輪島市や富山県などで行われた。朝市通りでは、主人公と少年がキーホルダーを買い求める場面が撮影された。同12月23日のクランクアップから9日後に、能登半島地震が発生し、朝市通りでは地