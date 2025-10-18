ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を行った。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。打っては3本塁打、投げても7回途中無失点、10奪三振と二刀流で爆発した。さらに4回にはこの日2本目の一発、そして7回にこの日3本目を左中間に放り込んだ。さすがに隠せなかった“ドヤ顔”もMLB公式で取り上げられた。打者で2