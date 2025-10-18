モデルでタレントのNANAMIが17日、自身のインスタグラムを更新し、芸名を「奈々未」に改名したことを発表した。【写真】NANAMIのランジェリー＆水着カットNANAMIは投稿で「31歳になりました無事にまたひとつ歳を重ねられたこと、そしてこうして日々を積み重ねられていることに心から感謝しています」とコメント。さらに「今日は皆さんに大切なお知らせがあります」と切り出したNANAMIは、「これまで活動してきた名前『NANA