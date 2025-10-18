皆さまこんにちは、美眉のプロSAORIです。顔全体の印象を決めるのは眉と目元。ちょっとした描き方や順番で洗練度が変わります。今回は美眉のプロの視点から、垢抜ける眉、アイメイクの黄金ルールをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらPOINT?アイメイクを先に仕上げるまずは軽くアイシャドウやアイライン、マスカラで目元を整えます。この時点でアイメイクを完成させておくことで、眉の形や濃さを目元に合わせて調整しやすくな