◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）浦和が敵地で横浜ＦＭと対戦する。中断期間前の神戸戦（１〇０）から先発を４人入れ替え、ＧＫ牲川歩見が今季２度目の先発。ＤＦボサ、ＭＦ大久保、早川も先発に名を連ねた。また負傷による長期離脱が続いていたＭＦ安部裕葵が、２３年夏に浦和に加入後初めてベンチ入り。２１年５月以来、公式戦約４年５か月ぶりに出場する可能性がある。以下が浦