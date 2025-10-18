◇自動車レース▽スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第１日（１８日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）公式練習が行われた。ＧＴ５００はニッサンのエースナンバー、２３番を背負うモチュール・オーテックＺ（千代勝正、高星明誠組）が１分３４秒８４８でトップタイムをマークした。２番手にはリアライズコーポレーション・アドバンＺ（松田次生、名取鉄平組）が付けた。ニッサン勢は第５戦でモチ