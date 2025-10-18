◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が、ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPに選ばれました。ポストシーズンでは不振に苦しんでいた大谷選手。しかしこの日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では投打に躍動を見せます。1番投手兼指名打者の投打二刀流で起用されると、投げては7回途中、被安打2、無失点。打っては3打数3安打（3本塁打）