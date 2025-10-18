長野県青木村にある「五島慶太未来創造館」で来館者が3万人を突破し、18日に記念のセレモニーが開かれました。来館3万人目となったのは、上田市に住む林さん一家です。 5年前の4月にオープンした「五島慶太未来創造館」では来館3万人を突破し、この日は青木村の北村政夫村長などが出席して記念のセレモニーが開かれました。 創造館には、青木村出身で東急電鉄など東急グループの礎を築いた五島慶太