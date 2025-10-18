いよいよ秋も深まり、温かいティータイムが恋しくなる季節に。そんな今の気分にぴったりなのが、旬の食材や季節ならではの雰囲気を纏ったアフタヌーンティー。今回は、秋から冬にかけて期間限定で開催される注目のアフタヌーンティーをmichill編集部が厳選。季節の移ろいを感じつつ、優雅なひと時を過ごしてみては♪【詳細】他の記事はこちら旬の果実を贅沢に味わう♡宗家 源 吉兆庵の2日間限定アフタヌーンティー出典：宗家