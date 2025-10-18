◇明治安田J1リーグ第34節横浜M ― 浦和（2025年10月18日日産スタジアム）横浜F・マリノスはホームで浦和戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。横浜Mは国際Aマッチウイーク（IW）によるリーグ戦中断前に行われた4日の前節・柏戦から先発3人を変更。大島監督はDF鈴木とMF渡辺皓を2試合ぶり、FW井上を4試合ぶりに先発起用した。残り5試合で現在J1残留圏17位だが、降格圏18位の横浜FCとは勝ち点31で並んで