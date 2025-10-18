今回ご紹介するのはダイソーで購入したお掃除アイテム！まるでリップのような形のコロコロです。中には取り換え式のロールテープが入っていて、繰り返し使用が可能。出先で服の汚れなどをサッと掃除することができます。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取り換え式ロール型ほこり取り（スティックタイプ）価格：￥220（税込）内容量（約）：30回巻（全長：約2.1m）