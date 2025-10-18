「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールシリーズ進出を決めた。リーグ優勝決定シリーズのＭＶＰには歴史的な二刀流の活躍を見せた大谷翔平投手が輝いた。壇上でＭＶＰがアナウンスされると、笑みを浮かべながらトロフィーを受け取った大谷。投打どちらが良かったかの質問には「どちらも最高の気分。声援が力になりました。みんなを代表