「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で２年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「１番・投手」で投打同時出場した大谷翔平投手が打っては先頭打者アーチ、１４３メートルの衝撃弾を含む１試合３発。投げては右肘手術後最長となる七回途中無失点、２桁１０奪三振の快投と歴史的な二刀流のワンマンショーでチームをけん引し、シリーズＭＶＰに輝いた。