最近はスマホやデジタルタイマーで時間を計るのが当たり前ですが、昔懐かしい“カチカチ音”のキッチンタイマーがキャンドゥに売っていました！ニンニク型のユニークなフォルムがなんとも可愛らしく、電池不要で使い方もシンプル。懐かしさに惹かれてキッチンに置きたくなる、レトロな雰囲気たっぷりのアイテムです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイヤルキッチンタイマー ニンニク価格：￥330（税込）販売ショ