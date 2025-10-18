ダイソーで見つけた、とっても大きなスプーン。実はこれ、調理がグッと楽になる優れものなんです！ザルが一体になったような形で、麺類の湯切りや野菜の下ごしらえに便利で、しっかり湯切りができます。一度にたくさんの量の食材をすくい上げられるので、調理も楽になりますよ！大きなザルを使うより、片付けも簡単です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：大きいザルスプーン（丸型）価格：￥110（税込）耐冷・耐熱温度：-