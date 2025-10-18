ドジャースの大谷翔平が二刀流で衝撃の1試合3本塁打を放つ離れ業をやってのけた。大谷は日本時間18日、ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で「1番・投手兼指名打者」で出場。ワールドシリーズ進出がかかる大事な一戦で、投打に渡る活躍。まず第1打席で右翼最上段まで運ぶ飛距離136メートルの先頭打者弾で口火を切り、4回の第3打席では1発目を超える143メートルの特大弾を放ち、球場全体を驚かせた。そして7回の第4打