プレミアリーグ第8節では、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドの伝統の一戦が行われる。プレミアリーグ最大のライバル同士ともいわれる両者だが、近年の成績を見れば圧倒的にリヴァプールが優位であることは論を俟たない。過去10試合でリヴァプールが5勝、マンUは2勝。合計スコアは33-11だ。今回の試合もリヴァプール本拠地アンフィールド開催とあってリヴァプールの優位は揺るがないだろう。これは近年どれほどマンUが落