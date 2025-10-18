プレミアリーグ第7節のウェストハム戦で負傷離脱してしまったアーセナルMFマルティン・ウーデゴー。相手と交錯した際に左膝をぶつけ、内側側副靭帯を損傷してしまった。相手とのコンタクトによる不運な負傷が続いている今季のウーデゴー。ミケル・アルテタ監督は第8節フラム戦の前に、同選手の負傷状況についても語った。「復帰までに数週間かかるだろう。具体的な日付はわからないが、順調に回復している」とアルテタ監督は説明し