名鉄観光サービスは、「名鉄観光感謝祭」を10月21日午後5時まで実施している。新幹線を利用する宿泊付きのパッケージで、東京・名古屋・新大阪駅発を中心にセール価格を設定する。行き先は東京・京都・大阪・テーマパーク周辺・広島・岡山・福岡などとし、観光やコンサート遠征の需要に対応する。旅行代金の一例は、東京・品川駅発着新大阪行き2日間（ホテルプラザオーサカ泊、素泊まり）が25,400円から、東京・品川駅発着京都駅行