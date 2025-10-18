今月8日、金沢市内で18歳の専門学生から金を脅し取ったとして、名古屋市の無職の男が恐喝の疑いで逮捕されました。その後、被害者の専門学生も自宅で大麻を所持していたとして逮捕され、警察は密売人とその客の売買をめぐるトラブルとみて調べています。恐喝の疑いで逮捕されたのは、本籍・名古屋市で自称無職の21歳の男です。男は今月8日午後8時ごろ、金沢市内の駐車場で専門学生に対し「お金払えんかったら事務所まで連れて行く