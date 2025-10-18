1試合3発＆10奪三振のパフォーマンスを見せた大谷翔平(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回先頭打者弾から、4回の第3打席、7回の第4打席でも豪快な本塁打をかけた。【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン勝てば2年連続のワールドシリーズが決まる大一番で、驚愕の1試合3発。米紙『