大谷が二刀流の活躍でドジャースをワールドシリーズ進出に導いた(C)Getty Imagesドジャースが現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に5−1で勝利。4勝0敗で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平は7回途中無失点10奪三振の好投を見せ、9回は佐々木朗希がマウンドに上がると、無失