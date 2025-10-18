１０月１８日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１３頭立て）は、５番人気のスウィートハピネス（牝、栗東・北出成人厩舎、父リアルインパクト）が勝利した。勝ち時計は１分３４秒８（良）。道中は４、５番手。左に張る面を見せ、ムチを入れられながら追走した。それでも勢い良く直線に向き、シャープな伸び脚を披露。ゴール前で、抜け出していたタイムレスキス（吉村誠之助騎手）をとらえ、首差でゴールした。高杉