18日未明、飯田市の住宅地でクマの目撃情報があり、警察が付近の住民に注意するよう呼びかけています。警察によりますと18日午前2時半ごろ、飯田市高羽町の飯田文化会館の近くで通行人から「クマが道路上に座っている」と通報がありました。すぐに警察官が現場に駆け付けましたが、クマはすでに立ち去っていて見つかっていません。クマは成獣とみられていて、けがをした人はいませんでした。現場はJR飯田駅から北に、直線距離で約5