デビュー前から話題になっていた馬がいる。父方の祖母に２００７年のダービー馬ウオッカ、母方の曽祖母に同年の桜花賞などＧ１を４勝したダイワスカーレットを持つ良血馬のスティルアイライズ（牝２歳、美浦・加藤和）が１８日、東京４Ｒの新馬戦（芝１４００メートル、牝馬限定）でデビューし、１８着に終わった。父はタニノフランケル、母はスカーレットテイル。父は重賞には手が届かなかったものの、Ｇ１・７勝の名牝ウオッ