133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第６回は、「万里の長城」をご紹介します【写真】最西端にある嘉峪関では、9〜10月頃になると一面に…* * * * * * *人類史上最長の建造物中華人民共和国紀元前7世紀、春秋戦国時代にあった楚の国は、自国を守るために城壁を造り始めます。以来、