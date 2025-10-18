京都センチュリーホテルの「オールデイダイニング ラジョウ」では、2025年11月27日(木)～2026年1月12日(月・祝)まで、冬の美食をテーマにした「ウィンタービュッフェ in La Jyho」を開催♡冬の味覚を堪能できる冷製・温製料理や多彩なスイーツ、15種類以上のアイスクリームが揃い、大切な人と過ごす温もりのひとときを演出します。ランチ5,500円～、ディナー7,500円&#