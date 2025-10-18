間宮祥太朗と新木優子がW主演を務める、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜よる9：00〜）。第2話「歌」が10月18日に放送予定です。【写真】警察からの追求に高木（間宮祥太朗）は…同窓会で集まった、小学校の同級生。タイムカプセルから出てきたのは、6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバム。そしてはじまった、同級生の不審死。一体誰が、なんのために？事件を止めるため動き出した2人の同級生。しかし彼らに