第10回世界伝統武術選手権大会が10月16日、四川省楽山市の一部である峨眉山県級市で始まりました。54の国と地域から来た5092人の精鋭が峨眉山のふもとに集まり、この世界的な武術大会に参加しています。世界伝統武術選手権は2年ごとに開催される、世界の武術界で規模が最大、格式が最高、影響力が最大の大会です。今回の大会は国内選手と海外からの選手の2つのグループに分けて行われます。さらに個人対戦と対練（選手2による型競