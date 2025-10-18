ソフトバンクは18日、大関友久投手を出場選手登録した。大関は同日のクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦に先発する。大関はレギュラーシーズンでは13勝をマーク。自身初となる最高勝率のタイトルを獲得した。CSはプロ6年目で初先発となる。