怪我で離脱中のチェルシーMFコール・パーマーは、いつ復帰できるのか。2023年夏、マンチェスター・シティからチェルシーへの移籍を決断したパーマー。シティ時代は将来を嘱望されていながら出場機会に恵まれず、燻っていたが、チェルシーに加入して秘めた才能が開花。加入初年度の23-24シーズンは公式戦45試合で25得点・15アシスト、２年目の昨季は46試合で15得点・11アシストの成績を残して、チームに欠かせない重要戦力に。2