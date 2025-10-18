秋の北信越高校野球大会は18日に準決勝2試合が行われます。第1試合に新潟1位の日本文理が登場。福井1位で5大会連続でセンバツに出場している敦賀気比と対戦し、7ー6で勝ち、決勝進出を決めました。来春センバツの北信越枠は2枠のため、12年ぶりのセンバツ出場が有力となりました。また、第2試合には新潟3位の帝京長岡が登場し、石川3位の星稜と対戦します。 敦賀気比0100000146 日本文理20001004×7