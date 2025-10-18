今年度の文化勲章に福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（85）、文化功労者に声優の野沢雅子さん（88）らが選ばれました。文化勲章に選ばれたのは、プロ野球で通算868本塁打を放ち、1977年に国民栄誉賞を受賞、1994年に野球殿堂入りを果たした王貞治さんです。王貞治さん「我々はチームスポーツというか、団体ですから。みんなでいただいたっていう感じですよね。改めて皆さんにね、感謝の意を表して、ありがとうございまし