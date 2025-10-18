タレント東野幸治（58）が、18日までに更新されたYouTubeチャンネル「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」にゲスト出演。渡部建のテレビ出演に懸ける貪欲さを語った。同チャンネルは、渡部がアポなしロケで地域の飲食店を訪れる番組。渡部は同コンテンツの原点について「知らない街でもうそついて『アド街』に出てたって話があったじゃないですか」と自身がテレビ東京系「出没！ア