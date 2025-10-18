◆国内女子プロゴルフツアー富士通レディース第２日（１８日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）第２ラウンド（Ｒ）が行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。単独首位で出た渋野日向子（サントリー）は出だし１番で１メートル強のパーパットを外してボギーをたたいたが、３番でバーディーを奪い返した。前半をイーブンで終え、通算６アンダーの４位で折り返した。首位と６打差の４４