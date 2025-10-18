岐阜市で乗用車を運転して車と衝突し、相手にケガをさせ、そのまま逃げた疑いで男が逮捕されました。 【写真を見る】車を運転中に交差点で衝突相手の車の大学生にケガをさせ現場に車を放置したまま逃走…36歳の男を逮捕岐阜市 逮捕されたのは、広島市の自称・会社員、山本竜大容疑者（36）です。 警察によりますと、山本容疑者は今年4月、乗用車を運転中、岐阜市石原2丁目の信号交差点で、別の乗用車と衝突し、運転していた