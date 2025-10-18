◇女子ゴルフツアー 富士通レディース第2日（2025年10月18日千葉・東急セブンハンドレッドクラブ6697ヤード、パー72）首位で出た最終組の渋野日向子（26＝サントリー）は前半を1バーディー、1ボギーの通算6アンダーで回り4位でハーフターンした。44位で出た木村彩子（29＝コンフェックス）が17番を終え1イーグル、7バーディー、1ボギーの通算8アンダーで単独トップに立っている。12位で出た吉沢柚月（21＝三菱電機）