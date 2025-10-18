◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手の投打にわたる活躍でブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利。4連勝でワールドシリーズ進出を決めました。ここまでブリュワーズ相手に3連勝を飾り、突破に王手をかけていたドジャース。この日の第4戦、大谷翔平選手は「1番・投手兼DH」の投打二刀流で出場しました。マウンドにあがった