日本プロ野球機構（NPB)は18日、公示を発表。ソフトバンクは大関友久投手を登録しました。ここまで1勝のアドバンテージ含む3勝と、CS突破へ王手をかけているソフトバンク。第4戦の先発マウンドには大関投手を起用しました。今季はキャリアハイの活躍を見せ、自身初のタイトルとなる最高勝率も記録した大関投手。しかしシーズン終盤は苦しいマウンドも見られていました。9月25日以来のマウンドで日本シリーズへ導く快投見せられるか