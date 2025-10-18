「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が４点リードの九回から登板。１回１安打無失点で見事にゲームを締めて胴上げ投手となった。リリーフ転向後、初の連投となった佐々木。前日の第３戦では球速も戻り、しっかりとブルワーズ打線を封じていた。ブルペンからマウンドへ走って向かうと、スタンドからは大歓声がわき起こった。ベンチではチーム