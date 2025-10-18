2013年、自由奔放なタメ口キャラでブレイクし“第2のローラ”と呼ばれた水沢アリー。ブレイクから12年、なぜ彼女は社長になったのか？ 水沢の“今の仕事”に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】まるで別人？ 水沢アリー 整形のビフォー・アフター（複数カット）2017年、セレブを広告に起用したい企業をサポートする会社を立ち上げた水沢。日本と海外を行き来する生活を送っているが、かつての“キャラ