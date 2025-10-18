今回は、育児も家事も何もしないとるだけ育休夫に対し、妻が考えた反撃について、エピソードを紹介します。絶対に許さない…「私の産後、夫が育休をとってくれることになりました。しかし夫は育児も家事もせず、ちょくちょく遊びに行ってしまいます。そんなある日、夫が『夕方には帰るから』と言って出かけた先は……なんとゴルフ場。ちょうどその日は私の体調が悪く、夫に子供を面倒をみてもらって休もうと思っていたのに。そして