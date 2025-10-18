グラビアアイドル仁藤りさが18日、都内で、2026カレンダー発売記念イベントに出席した。カレンダーは初めてだといい、「毎年出したいと思いつつ、季節がらのものを1つの作品にすることができなかったので、今回、形にできてうれしい」と喜んだ。コンセプトの「彼女として、1年間を一緒にすごす」は自ら考えた。お気に入りは1−2月。「仁藤りさなので、2月10日を記念日にしています！」という。「お祝いのページでケーキを食べてい