元財務省官僚で経済学者の高橋洋一氏が18日、ABCテレビの生情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。自民党の高市早苗新総裁は当初、維新よりも国民民主との連立に前向きだったが、国民民主党の玉木雄一郎代表は重要な局面で迅速な決断ができなかったことにSNSでは「判断ミス」などの指摘がある。対談などで親交のある高橋氏は「玉木さんは大学のとき陸上部だった。ホップ、ス