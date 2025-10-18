吉本新喜劇の金原早苗（38）が18日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）にVTR出演。自民党の高市早苗総裁のものまねへの反響について語った。金原といえば、同じく吉本新喜劇の信濃岳夫（44）とのコンビで、信濃が自民党の小泉進次郎氏、金原がその妻でフリーアナウンサーの滝川クリステルのものまねをするネタがおなじみ。しかし、金原は高市氏の総裁選勝利にのって、最近では高市氏のものまねでテレ