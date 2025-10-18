【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年7月に結成された、様々なクリエイターが結集するポップス・コレクティブANEMONE（「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）（読み：アネモネ）が、第二弾シングル「夜が攫う」のMVを公開した。 ■「夜が攫う」は“Bitter , sweet -pops”を象徴するような楽曲 新進気鋭のクリエイティブ・プロダクション「blue’s collective」より、2025年7月に活動を開始した