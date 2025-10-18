ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回と4回裏、7回裏に計3本のアーチを放ち、投げては6回0／3を2安打無失点10奪三振で勝利投手に。投打で驚愕の活躍を見せつけた。 ■2年連続のワールドシリーズ進出決定 ドジャース3連勝で迎えた、リーグ優勝決定シリーズ第4戦。二刀流で出場し