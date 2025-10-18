日本でも指折りのラグジュアリーホテルとして知られるパレスホテル東京。ホテル業界が震撼したコロナ禍からその舵取りを行っているのが、パレスホテル 代表取締役社長の吉原大介氏だ。同氏が社長に就任した経緯、そしてホテルにかける思いを伺った。○トランプ大統領も宿泊したパレスホテル東京第二次世界大戦後、GHQの命によって設置されたホテルテートを前身とし、当時としては初のオフィスビルを併設したホテルとして1961年から